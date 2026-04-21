Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV21 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 22 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 22 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Feyyaz Duman (Arif Kara) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La Forza di una donna.
Feyyaz Duman (Arif Kara) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La Forza di una donna.

Nella nuova puntata di mercoledì 22 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda bada anche a Satilmis.

La forza di una donna 3: cosa succede il 22 aprile

Dopo essersi liberati della pistola, Arif e Bahar si ritrovano a cena con alcuni amici dell'università di Arif.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video