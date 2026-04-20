I Cesaroni - Il ritorno, la seconda puntata in streaming

La seconda puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 20 aprile in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la seconda puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
Giulio e Livia, stupiti dal rifiuto di Carlo di lavorare in bottiglieria, si convincono che l'uomo è coinvolto in loschi giri.
Walter cerca di auto sabotarsi pur di non diventare il sous chef di Virginia.
Marta sempre più ossessionata da Jonathan prova a farlo ingelosire, mostrandosi con Olmo all'orto botanico, ma il suo piano fallisce.
Marta e Olmo vengono coinvolti in una festa clandestina e Marco, chiamato ad intervenire, è furioso con sua figlia per le sue bugie.
Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.