I Cesaroni - Il ritorno, la seconda puntata in streaming

Potete vedere la seconda puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

La seconda puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 20 aprile in prima serata su Canale 5.

Claudio Amendola (Giulio), Lucia Ocone (Liva), Maurizio Mattioli (Augusto) e Niccolò Centioni (Rudi) ne I Cesaroni - Il ritorno

I Cesaroni - Il ritorno, la trama della seconda puntata

Giulio e Livia, stupiti dal rifiuto di Carlo di lavorare in bottiglieria, si convincono che l'uomo è coinvolto in loschi giri.

Walter cerca di auto sabotarsi pur di non diventare il sous chef di Virginia.

Marta sempre più ossessionata da Jonathan prova a farlo ingelosire, mostrandosi con Olmo all'orto botanico, ma il suo piano fallisce.

Marta e Olmo vengono coinvolti in una festa clandestina e Marco, chiamato ad intervenire, è furioso con sua figlia per le sue bugie.

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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