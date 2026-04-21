La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 22 dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit sorprende Yigit e Lila insieme e minaccia di mandare la figlia a vivere negli Stati Uniti.
Yigit esce con Akin e in un locale incontra Sahika.
Sahika finge di essere ubriaca per attirare l'attenzione di Yigit. Il suo piano riuscirà?