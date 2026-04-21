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Forbidden Fruit

SERIE TV21 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 22 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 22 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Talat Bulut (Halit Argun) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Talat Bulut (Halit Argun) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 22 dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 22 aprile

Halit sorprende Yigit e Lila insieme e minaccia di mandare la figlia a vivere negli Stati Uniti.

Yigit esce con Akin e in un locale incontra Sahika.

Sahika finge di essere ubriaca per attirare l'attenzione di Yigit. Il suo piano riuscirà?

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