Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 22 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di venerdì 22 agosto, Cruz attacca e discute con Alonso per via dell'inevitabile scandalo che la gravidanza di Catalina.

La Promessa, le anticipazioni del 22 agosto

Manuel Jana e don Romulo spiegano a Ricardo i motivi per cui hanno omesso la verità sulla presunta scomparsa di donna Pia. Lei si giustifica con la paura di essere trovata e uccisa da Gregorio, ma Ricardo prende tempo.

Cruz attacca e discute con Alonso per via dell'inevitabile scandalo che la gravidanza di Catalina finirà per testimoniare a tutti con la nascita di un figlio illegittimo. Josè Juan sembra pretendere riconoscenza da Julia per l'idea del matrimonio riparatore, ma non piace né a lei né a Curro.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE