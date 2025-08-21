Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
21 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 22 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 22 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di venerdì 22 agosto, Cruz attacca e discute con Alonso per via dell'inevitabile scandalo che la gravidanza di Catalina.

La Promessa, le anticipazioni del 22 agosto

Manuel Jana e don Romulo spiegano a Ricardo i motivi per cui hanno omesso la verità sulla presunta scomparsa di donna Pia. Lei si giustifica con la paura di essere trovata e uccisa da Gregorio, ma Ricardo prende tempo.

Cruz attacca e discute con Alonso per via dell'inevitabile scandalo che la gravidanza di Catalina finirà per testimoniare a tutti con la nascita di un figlio illegittimo. Josè Juan sembra pretendere riconoscenza da Julia per l'idea del matrimonio riparatore, ma non piace né a lei né a Curro.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, la puntata del 21 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 21 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Roberta Rei racconta il dolore per il suo aborto: "Il dolore più grande"

Maternità

Roberta Rei racconta il dolore per il suo aborto: "Il dolore più grande"

La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto

La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto

Cristina Chiabotto, gli scatti delle vacanze in famiglia

ESTATE

Cristina Chiabotto, gli scatti delle vacanze in famiglia

"Semplicemente... Grazie", scrive la showgirl sui social

"Semplicemente... Grazie", scrive la showgirl sui social

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 agosto

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 22 agosto su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 22 agosto su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity