Risiko - Sfide di potere, ottimo debutto con il 15% di share

Mercoledì 14 gennaio è andata in onda su Canale 5 in seconda serata la prima puntata di Risiko - Sfide di potere, il nuovo programma di Videonews, prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset.
Il racconto di Federico Rampini dell’America di Donald Trump ha conquistato il 15% di share individui (14.76% sh), con picchi del 32% e di 2.960.000 spettatori.
Molto bene anche sui più giovani: con il 16.8% di share sul target 15-34enni Federico Rampini ha mantenuto la sua promessa: "Vi spiegherò la geopolitica in parole semplici".