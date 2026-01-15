Gerry Scotti conduce La Ruota dei Campioni

Venerdì 16 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de La Ruota dei Campioni, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de La Ruota della Fortuna.

Super ospite dello speciale un simbolo della musica italiana: Gianni Morandi.

La serata, tutta dedicata a La Ruota dei Campioni, sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) da cinque round ciascuno, in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche.

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.

Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui.

La Ruota della Fortuna è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è la versione italiana del format americano “Wheel of Fortune” prodotto da Sony Pictures Television, una società di Sony Pictures Entertainment, distribuito da Paramount Global Content Distribution, insieme ai diritti del format.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE