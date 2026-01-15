Venerdì 16 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de La Ruota dei Campioni, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de La Ruota della Fortuna.
Super ospite dello speciale un simbolo della musica italiana: Gianni Morandi.
La serata, tutta dedicata a La Ruota dei Campioni, sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) da cinque round ciascuno, in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche.
Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.
Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui.
La Ruota della Fortuna è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è la versione italiana del format americano “Wheel of Fortune” prodotto da Sony Pictures Television, una società di Sony Pictures Entertainment, distribuito da Paramount Global Content Distribution, insieme ai diritti del format.