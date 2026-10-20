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ANTICIPAZIONI20 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 21 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 21 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 21 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 21 ottobre

Daniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La Promessa
Daniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 21 ottobre, Curro capisce di non aver colpito Alonso.

Candela e Simona dicono a Tono di parlare con Enora e di esporle i dubbi legati a suo zio. Leocadia si lamenta con Alonso riguardo la situazione di Curro e Angela. Infine, Don Cristobal assume Carlo come valletto.

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