Scopriamo cosa succederà mercoledì 21 ottobre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di mercoledì 21 ottobre, Curro capisce di non aver colpito Alonso.

Candela e Simona dicono a Tono di parlare con Enora e di esporle i dubbi legati a suo zio. Leocadia si lamenta con Alonso riguardo la situazione di Curro e Angela. Infine, Don Cristobal assume Carlo come valletto.

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