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La promessa

ANTICIPAZIONI20 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni del 21 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 21 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Amparo Pinero (Martina) e Gonzalo Ramos (Jacobo) in una scena de La PromessaAmparo Pinero (Martina) e Gonzalo Ramos (Jacobo) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 21 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 21 marzo

Nella puntata di sabato 21 marzo, Lorenzo e Leocadia mettono alcune gocce nel bicchiere di Eugenia che dopo aver bevuto comincia a vaneggiare. Emilia la porta di fuori a fare due passi.

Simona è sicura che Antonito abbia mentito e che non sia stato derubato. Emilia ha un diverbio con Romulo.

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