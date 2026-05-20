Scopriamo cosa succederà giovedì 21 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 21 maggio, visto che Petra non sembra voler permettere alla servitù di assistere alle nozze di Romulo e di Emilia, la coppia decide di celebrare il matrimonio alla Promessa.
Alonso affida a Catalina e Adriano il pieno controllo dell'amministrazione della tenuta.
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