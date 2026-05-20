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La promessa

ANTICIPAZIONI20 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 21 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 21 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Sara Miquel (Leocadia) in una scena di La Promessa
Sara Miquel (Leocadia) in una scena di La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 21 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 21 maggio

Nella puntata di giovedì 21 maggio, visto che Petra non sembra voler permettere alla servitù di assistere alle nozze di Romulo e di Emilia, la coppia decide di celebrare il matrimonio alla Promessa.

Alonso affida a Catalina e Adriano il pieno controllo dell'amministrazione della tenuta.

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