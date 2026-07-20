Scopriamo cosa succederà martedì 21 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 21 luglio, Alonso vorrebbe sistemare le cose tra Manuel e Leocadia.
Il marchese insiste perché suo figlio torni sui suoi passi. In seguito a ciò che Catalina ha fatto al palazzo del barone di Valladares, sul giornale circola una notizia che la indica come istigatrice di alcune sommosse.
Infine, Santos cerca in tutti i modi di rubare informazioni da Maria circa il suo comportamento alla festa di Luján.
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