Scopriamo cosa succederà sabato 21 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 21 febbraio, Eugenia confessa a Lorenzo che è stato il Conte de Ayala a pagare i medici che le hanno permesso di guarire.
Intanto, Alonso comunica a Catalina che potrà sposare Adriano, ma solo in gran segreto. Catalina, però, non accetta questa condizione e rifiuta.