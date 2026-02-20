Catalogo
ANTICIPAZIONI20 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 21 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 21 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Manuel Regueiro (Alonso Lujan) e Alicia Moruno (Eugenia) in una scena de La PromessaManuel Regueiro (Alonso Lujan) e Alicia Moruno (Eugenia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 21 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 21 febbraio

Nella puntata di sabato 21 febbraio, Eugenia confessa a Lorenzo che è stato il Conte de Ayala a pagare i medici che le hanno permesso di guarire.

Intanto, Alonso comunica a Catalina che potrà sposare Adriano, ma solo in gran segreto. Catalina, però, non accetta questa condizione e rifiuta.

