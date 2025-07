Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 20 luglio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Curro, interpretato da Xavi Lock, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alla vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 20 luglio, Teresa parla con Ricardo: verrà allontanata dalla tenuta dopo aver rivelato il vero legame che c'è tra lei e Marcelo? La proposta avanzata da José Juan verrà accettata da Lorenzo e Curro? E infine, Jana deciderà di cambiare vita per l'amore che prova nei confronti di Manuel?

La Promessa, le anticipazioni del 20 luglio

Mentre Romulo si prepara a lasciare la Promessa in maniera definitiva, Teresa affronta con Ricardo la delicata questione che riguarda il fratello Marcelo. Il valletto era infatti stato visto baciare un'altra domestica, costringendo Teresa a rivelare che in realtà i due non sono marito e moglie. Martina continua a nutrire dei sospetti sulla strategia portata avanti da Ayala e sembra intenzionata ad affrontarlo senza timori. Jana riflette ancora sul da farsi dopo la proposta dei marchesi di trasferirsi al piano nobile. Da una parte la domestica prova a sfogarsi con Maria e Teresa, mentre dall'altra Manuel ne parla apertamente con Curro.

