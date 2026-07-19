Scopriamo cosa succederà lunedì 20 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 20 luglio, Simona ed Enora festeggiano la riconciliazione con Tono.
Petra pretende che Cristobal si prenda la responsabilità per l'incidente nei giardini. Nel frattempo, Ricardo si ribella agli abusi di potere di Cristobal che gli ricorda di andarsene in qualsiasi momento.
Manuel, Enora e Tono iniziano un nuovo progetto e si lasciano il passato alle spalle, Manuel però, riceve un duro ultimatum da Alonso.
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