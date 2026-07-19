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La promessa

ANTICIPAZIONI19 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 20 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 20 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 20 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 luglio

Carlos De Austria (Riccardo) in una scena de La Promessa
Carlos De Austria (Riccardo) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 20 luglio, Simona ed Enora festeggiano la riconciliazione con Tono.

Petra pretende che Cristobal si prenda la responsabilità per l'incidente nei giardini. Nel frattempo, Ricardo si ribella agli abusi di potere di Cristobal che gli ricorda di andarsene in qualsiasi momento.

Manuel, Enora e Tono iniziano un nuovo progetto e si lasciano il passato alle spalle, Manuel però, riceve un duro ultimatum da Alonso.

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