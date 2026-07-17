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La promessa

ANTICIPAZIONI17 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 18 luglio in prima serata

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 18 luglio in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 18 luglio, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 luglio in prima serata

Carmen Asecas (Catalina) in una scena de La Promessa
Carmen Asecas (Catalina) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 18 luglio in prima serata, Leocadia dice a Cristobal che non è il padre di Angela. Vera incontra Federico, inizialmente litigano ma entrambi, nonostante le opinioni diverse decidono di riappacificarsi.

Catalina sente di nascosto che Bartolome l'ha insultata davanti a Martina e Jacobo. Martina dice a Catalina che la riunione è andata male, ma non la informa degli insulti.

La giacca indossata da Angela viene ritrovata vicino a un mulino. Curro sospetta che l'abbia lasciata lì Lorenzo.

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