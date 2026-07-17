Scopriamo cosa succederà sabato 18 luglio, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 18 luglio in prima serata, Leocadia dice a Cristobal che non è il padre di Angela. Vera incontra Federico, inizialmente litigano ma entrambi, nonostante le opinioni diverse decidono di riappacificarsi.
Catalina sente di nascosto che Bartolome l'ha insultata davanti a Martina e Jacobo. Martina dice a Catalina che la riunione è andata male, ma non la informa degli insulti.
La giacca indossata da Angela viene ritrovata vicino a un mulino. Curro sospetta che l'abbia lasciata lì Lorenzo.
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