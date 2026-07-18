Scopriamo cosa succederà domenica 19 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 19 luglio, Catalina confessa al marito della sua visita al palazzo del barone de Valladares e lui la rimprovera preoccupato che la sua azione possa scatenare una guerra.
Tono si convince a riconciliarsi con Simona ora che ha saputo la verità sul suo passato da Candela. Maria, stordita per i postumi della sbornia, scopre che Samuel l'ha aspettata fino a tardi la sera prima e l'ha fatta mettere a letto da Teresa.
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