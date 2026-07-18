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La promessa

ANTICIPAZIONI18 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 19 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 19 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 19 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 19 luglio

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 19 luglio, Catalina confessa al marito della sua visita al palazzo del barone de Valladares e lui la rimprovera preoccupato che la sua azione possa scatenare una guerra.

Tono si convince a riconciliarsi con Simona ora che ha saputo la verità sul suo passato da Candela. Maria, stordita per i postumi della sbornia, scopre che Samuel l'ha aspettata fino a tardi la sera prima e l'ha fatta mettere a letto da Teresa.

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