Scopriamo cosa succederà martedì 20 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 20 gennaio, Lorenzo sfida Curro a una gara di galoppo contro Jacobo. Nonostante la sua grande esperienza, Lorenzo cade con tutta la sella a terra, rialzandosi dolorante ma salvo.
Poco dopo, scopre che il sottopancia, la cinghia che fissa la sella al cavallo, ha un inquietante taglio netto.