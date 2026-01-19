Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI19 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 20 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 20 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Una scena de La PromessaUna scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 20 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 gennaio

Nella puntata di martedì 20 gennaio, Lorenzo sfida Curro a una gara di galoppo contro Jacobo. Nonostante la sua grande esperienza, Lorenzo cade con tutta la sella a terra, rialzandosi dolorante ma salvo.

Poco dopo, scopre che il sottopancia, la cinghia che fissa la sella al cavallo, ha un inquietante taglio netto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video