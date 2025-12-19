Catalogo
ANTICIPAZIONI19 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 20 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 20 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Ana Garces (Jana) in una scena de La PromessaAna Garces (Jana) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 20 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 20 dicembre, Jacobo e Martina riescono a riappacificarsi mentre vegliano su Jana.

Manuel è molto risentito con i suoi genitori e li accusa di essere indirettamente responsabili di quanto accaduto a Jana. Forse uno dei due è più colpevole di quanto sembri: il sergente Burdina dichiara a chi appartiene il bottone del presunto attentatore, trovato nelle mani di Jana.

