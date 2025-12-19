Ana Garces (Jana) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 20 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 dicembre

Nella puntata di sabato 20 dicembre, Jacobo e Martina riescono a riappacificarsi mentre vegliano su Jana.

Manuel è molto risentito con i suoi genitori e li accusa di essere indirettamente responsabili di quanto accaduto a Jana. Forse uno dei due è più colpevole di quanto sembri: il sergente Burdina dichiara a chi appartiene il bottone del presunto attentatore, trovato nelle mani di Jana.

