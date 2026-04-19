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La promessa

ANTICIPAZIONI19 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni del 20 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 20 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Javier Mora (Lisandro) in una scena de La Promessa.
Javier Mora (Lisandro) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà lunedì 20 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 aprile

Nella puntata di lunedì 20 aprile, Catalina ritorna a palazzo, sollevata per l'intervento riuscito di Adriano.

Romulo informa Leocadia del licenziamento di Petra, e va su tutte le furie per non essere stata consultata.

Pia viene nominata nuova governante, per la gioia della servitù, e incontra Lope per proporgli di continuare le indagini. Nella fretta nasconde il bracciale con lo smeraldo tra le lenzuola e Ricardo lo trova.

Emilia confessa a Romulo di non essere sposata e gli chiede se siano ancora in tempo per recuperare il loro amore.

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