Scopriamo cosa succederà lunedì 20 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 20 aprile, Catalina ritorna a palazzo, sollevata per l'intervento riuscito di Adriano.
Romulo informa Leocadia del licenziamento di Petra, e va su tutte le furie per non essere stata consultata.
Pia viene nominata nuova governante, per la gioia della servitù, e incontra Lope per proporgli di continuare le indagini. Nella fretta nasconde il bracciale con lo smeraldo tra le lenzuola e Ricardo lo trova.
Emilia confessa a Romulo di non essere sposata e gli chiede se siano ancora in tempo per recuperare il loro amore.