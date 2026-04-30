Scopriamo cosa succederà venerdì 1 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 1 maggio, María Fernández costringe Samuel ad ammettere pubblicamente di aver scritto la lettera che ha causato la sua scomunica.
Emilia accoglie con gioia la proposta di Romulo di lasciare la tenuta insieme.
Dopo aver scoperto tracce di cianuro nell'astuccio del bracciale, Curro, Pia e Lope studiano un piano per approfondire l'indagine in gioielleria.