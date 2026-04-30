La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda venerdì 1 maggio nel pomeriggio di Canale 5.



Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 1 maggio

Enver, grazie alla vendita della casa, salda il debito con Arif.

Fazilet osserva Raif e Ceyda per capire se tra loro ci siano dei sentimenti. Kismet trova Cem disperato e lui le confessa di amarla.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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