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La forza di una donna

SERIE TV30 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni dell'1 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 1 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena di La forza di una donna

La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda venerdì 1 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 1 maggio

Enver, grazie alla vendita della casa, salda il debito con Arif.

Fazilet osserva Raif e Ceyda per capire se tra loro ci siano dei sentimenti. Kismet trova Cem disperato e lui le confessa di amarla.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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