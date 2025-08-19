La Promessa, le anticipazioni del 20 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 20 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 20 agosto, Pia tenta un nuovo avvicinamento con Ricardo senza successo.
Maria Fernandez si mostra disposta a collaborare con padre Samuel nell'aiutare i bisognosi del rifugio.
È finalmente arrivato il giorno delle nozze di Catalina e sono tutti molto emozionati.
