Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 20 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Carmen Flores (Simona), Teresa Quintero (Candela) e Enrique Fortún (Lopez Ruiz) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 20 agosto, Pia tenta un nuovo avvicinamento con Ricardo senza successo .

La Promessa, le anticipazioni del 20 agosto

Maria Fernandez si mostra disposta a collaborare con padre Samuel nell'aiutare i bisognosi del rifugio.

È finalmente arrivato il giorno delle nozze di Catalina e sono tutti molto emozionati.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE