La promessa
ANTICIPAZIONI
19 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 20 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 20 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Carmen Flores (Simona), Teresa Quintero (Candela) e Enrique Fortún (Lopez Ruiz) in una scena de La promessa
Carmen Flores (Simona), Teresa Quintero (Candela) e Enrique Fortún (Lopez Ruiz) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 20 agosto, Pia tenta un nuovo avvicinamento con Ricardo senza successo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 agosto

Maria Fernandez si mostra disposta a collaborare con padre Samuel nell'aiutare i bisognosi del rifugio.

È finalmente arrivato il giorno delle nozze di Catalina e sono tutti molto emozionati.

