La Promessa, le anticipazioni del 2 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 2 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di martedì 2 settembre, Vera e Marcelo intendono andare alla Guardia Civile a denunciare il Duca de Carril, ma Lope e Teresa riescono a fermarli.
Vera, che non si è ancora arresa, escogita un altro piano. Intanto Manuel trova la soluzione al problema di Julia e Josè Juan, a cui dà un ultimatum.
Catalina chiede a Martina di organizzare un incontro con Pelayo. Gli scontri tra Petra, da una parte, e Ricardo e Pía, dall'altra, sono continui, e Santos non facilita le cose.
Non si hanno ancora notizie di Jana e la servitù, soprattutto Maria, è in pensiero, mentre Manuel è disperato. È forse giunto il momento per Maria di raccontare cos'ha sentito dire alla marchesa mentre licenziava la signora Ros?
Intanto la marchesa riceve una telefonata inaspettata. E non sarà l'unica sorpresa, perché Pelayo sembra finalmente intenzionato a dire a Catalina il motivo del suo debito nei confronti di Cruz.
