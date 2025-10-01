Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
01 ottobre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 2 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 2 ottobre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Ana Garces (Jana) e Inma Ochoa (Nica) in una scena de La Promessa
Ana Garces (Jana) e Inma Ochoa (Nica) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 2 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 2 ottobre

Nella puntata di giovedì 2 ottobre, Alonso e Cruz continuano a discutere in camera. Cruz si è sentita ferita per essere stata attaccata verbalmente in pubblico.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Buongiorno, mamma! 3, il riassunto della terza puntata

SERIE TV

Buongiorno, mamma! 3, il riassunto della terza puntata

I momenti più importanti della terza puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andata in onda il 30 settembre su Canale 5

I momenti più importanti della terza puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andata in onda il 30 settembre su Canale 5

World Vegetarian Day: un viaggio tra i migliori ristoranti vegetariani e vegani in Italia

lifestyle

World Vegetarian Day: un viaggio tra i migliori ristoranti vegetariani e vegani in Italia

Un tour da nord a sud tra cucina sostenibile, fine dining e sapori green: dagli stellati gourmet alle proposte fusion

Un tour da nord a sud tra cucina sostenibile, fine dining e sapori green: dagli stellati gourmet alle proposte fusion

Fran Drescher ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Riconoscimenti

Fran Drescher ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

L'attrice de La Tata è stata insignita del prestigioso riconoscimento nel giorno del suo compleanno

L'attrice de La Tata è stata insignita del prestigioso riconoscimento nel giorno del suo compleanno

Benjamin Mascolo, la foto insieme alla moglie con il pancione

Famiglia

Benjamin Mascolo, la foto insieme alla moglie con il pancione

Presto la coppia darà il benvenuto alla piccola Athena

Presto la coppia darà il benvenuto alla piccola Athena

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity