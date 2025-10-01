Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
01 ottobre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Ender e Caner in una scena di Forbidden Fruit 2
Ender e Caner in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 2 ottobre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 ottobre

Zehra sembra sempre più vicina a Kemal.

In casa Argun, Erim continua a riscontrare problemi con alcuni amici di scuola e le tensioni con il padre non mancano.

