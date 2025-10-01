Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 ottobre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 2 ottobre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 ottobre
Zehra sembra sempre più vicina a Kemal.
In casa Argun, Erim continua a riscontrare problemi con alcuni amici di scuola e le tensioni con il padre non mancano.
I momenti più importanti della terza puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andata in onda il 30 settembre su Canale 5
Un tour da nord a sud tra cucina sostenibile, fine dining e sapori green: dagli stellati gourmet alle proposte fusion
L'attrice de La Tata è stata insignita del prestigioso riconoscimento nel giorno del suo compleanno
