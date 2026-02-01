Catalogo
ANTICIPAZIONI01 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 2 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 2 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Carlos De Austria (Ricardo) e Joaquin Climent (Romulo) in una scena de La PromessaCarlos De Austria (Ricardo) e Joaquin Climent (Romulo) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 2 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di lunedì 2 febbraio, Ricardo rivela a Romulo che sta riflettendo sul cambiamento di Ana.

Manuel parla con Samuel perché vorrebbe aiutare Simona a ritrovare Tono e vorrebbe parlargli, il prete gli dice che non lo aiuterà a farlo tornare, ma lo porta con sé al rifugio affinché gli parli.

