Scopriamo cosa succederà lunedì 2 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 2 febbraio, Ricardo rivela a Romulo che sta riflettendo sul cambiamento di Ana.
Manuel parla con Samuel perché vorrebbe aiutare Simona a ritrovare Tono e vorrebbe parlargli, il prete gli dice che non lo aiuterà a farlo tornare, ma lo porta con sé al rifugio affinché gli parli.