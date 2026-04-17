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La promessa

ANTICIPAZIONI17 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni del 18 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 18 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 18 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 aprile

Nella puntata di sabato 18 aprile, dopo il tragico battesimo, Romulo informa Petra che, per volere di Catalina, è licenziata, poiché la ritiene responsabile della scomunica di padre Samuel. La governante lascia La Promessa con un amaro addio al resto della servitù e invocando vendetta.

Leocadia accetta di dare a Manuel più soldi per la sua attività, ma in cambio si terrà una percentuale maggioritaria.

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