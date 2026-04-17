Scopriamo cosa succederà sabato 18 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 18 aprile, dopo il tragico battesimo, Romulo informa Petra che, per volere di Catalina, è licenziata, poiché la ritiene responsabile della scomunica di padre Samuel. La governante lascia La Promessa con un amaro addio al resto della servitù e invocando vendetta.
Leocadia accetta di dare a Manuel più soldi per la sua attività, ma in cambio si terrà una percentuale maggioritaria.