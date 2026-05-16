Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI16 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 17 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 17 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Álvaro Quintana (Tono) e Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa.
Álvaro Quintana (Tono) e Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà domenica 17 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 17 maggio

Nella puntata di domenica 17 maggio, Tono offre a Enora la possibilità di osservare da vicino la costruzione di un motore durante l'assenza di Manuel.

La ragazza, lavorando fianco a fianco nell'hangar, propone soluzioni ingegnose per migliorare la prestazione degli aeroplani. Nel frattempo, Lope sta affrontando una prova molto difficile: ingannare il duca de Carril. Riesce quasi a stupire il giovane Federico con le sue capacità di attore, ma il confronto diretto con il duca rischia di far crollare la sua messinscena.

Manuel confida ad Alonso che Leocadia ormai possiede il sessanta percento della sua impresa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video