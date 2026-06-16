Scopriamo cosa succederà mercoledì 17 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 17 giugno, Don Pedro comunica a Manuel che il motore funziona alla perfezione.
Curro rivela a Angela i suoi sospetti su Lorenzo. Simona e Candela parlano con Cristobal il quale prende la decisione di reinserire Lope in cucina. Nel frattempo, Martina accusa Catalina di essere una pessima madre.
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