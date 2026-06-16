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La promessa

ANTICIPAZIONI16 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 17 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 17 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 17 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 17 giugno

Xavi Lock (Curro) e Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) e Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 17 giugno, Don Pedro comunica a Manuel che il motore funziona alla perfezione.

Curro rivela a Angela i suoi sospetti su Lorenzo. Simona e Candela parlano con Cristobal il quale prende la decisione di reinserire Lope in cucina. Nel frattempo, Martina accusa Catalina di essere una pessima madre.

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