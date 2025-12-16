Ana Garces (Jana) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 17 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 17 dicembre

Nella puntata di mercoledì 17 dicembre, Romulo chiama in disparte Maria e le comunica della situazione di Jana. La ragazza, sconvolta, si rifugia in camera per pregare e Samuel arriva a consolarla. Mentre Lope, Simona e Candela si confrontano su chi possa aver cercato di uccidere Jana, Petra arriva e dice che pensa che se la sia cercata; Simona, accecata dalla rabbia, si scaglia su di lei mettendole le mani al collo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE