Scopriamo cosa succederà venerdì 17 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 17 aprile

Nella puntata di venerdì 17 aprile, Pia incontra Lope per proporgli di continuare le indagini e, nella fretta, nasconde il bracciale con lo smeraldo tra le lenzuola; Ricardo lo trova. Emilia confessa a Romulo di non essere sposata e gli chiede se siano ancora in tempo per recuperare il loro amore.

Curro attacca Lisandro e Alonso lo costringe a chiedergli scusa. Manuel dice a Tono che il debito è stato saldato.

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