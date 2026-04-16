Nella nuova puntata di venerdì 17 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar informa Kismet.
Bahar dice a Kismet che Cem ha provato a contattarla, così Kismet decide di troncare il rapporto con Cem, sostenendo di non potersi fidare di lui.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.