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La forza di una donna

SERIE TV16 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 17 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 17 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli) in una scena de La Forza di una donna.
Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli) in una scena de La Forza di una donna.

Nella nuova puntata di venerdì 17 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar informa Kismet.

La forza di una donna 3: cosa succede il 17 aprile

Bahar dice a Kismet che Cem ha provato a contattarla, così Kismet decide di troncare il rapporto con Cem, sostenendo di non potersi fidare di lui.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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