La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 17 dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 17 aprile

Yildiz è gelosa a causa di alcune fotografie che ritraggono Halit e Leyla insieme che le sono state recapitate. Nel frattempo, Yigit incontra Nadir: in ufficio, i due parlano del rapporto tra lui e Lila.

Yigit è anche preoccupato che si scopra la verità.

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