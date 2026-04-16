La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 17 dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz è gelosa a causa di alcune fotografie che ritraggono Halit e Leyla insieme che le sono state recapitate. Nel frattempo, Yigit incontra Nadir: in ufficio, i due parlano del rapporto tra lui e Lila.
Yigit è anche preoccupato che si scopra la verità.