Scopriamo cosa succederà martedì 16 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 16 giugno, Lorenzo ordina a Cristobal di licenziare Curro ma Cristobal si rifiuta.
Cristobal dice a Curro che Lorenzo voleva licenziarlo ma che il marchese non è d'accordo. Bartolome consegna una lettera a Catalina con i nomi di 27 nobili contrari ai privilegi per i braccianti.
Ricardo invita Pia a Lujan per vedere uno spettacolo di marionette e le dice di portare Diego, ma Pia non accetta. Curro rivela a Angela i suoi sospetti su Lorenzo. Simona e Candela parlano con Cristobal che decide di sospendere la decisione di togliere Lope dalla cucina.
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