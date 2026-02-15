Catalogo
ANTICIPAZIONI15 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 16 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 16 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Joaquín Climent (Rómulo Baeza) e María Castro (Pía Adarre) in una scena de La promessaJoaquín Climent (Rómulo Baeza) e María Castro (Pía Adarre) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 16 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 16 febbraio

Nella puntata di lunedì 16 febbraio, Curro e Pia sono determinati a proseguire le indagini sul possibile coinvolgimento del capitano nella morte di Jana e Dolores.

Intanto, Don Ricardo si scusa con don Romulo per il suo comportamento, mentre tutti restano sconcertati dall’improvviso cambio di atteggiamento di donna Petra.

