ANTICIPAZIONI15 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 16 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 16 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Xavi Lock (Curro De La Mata) in una scena de La promessaXavi Lock (Curro De La Mata) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 16 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 16 dicembre

Nella puntata di martedì 16 dicembre, Manuel chiede aiuto dopo aver trovato Jana priva di sensi e sanguinante; Curro arriva, rimane sconvolto dalla scena e corre subito a cercare un medico.

Più tardi, mentre discutono dell’accaduto, Leocadia sollecita Alonso a chiamare la Guardia Civile, ma Cruz e Lorenz si oppongono.

