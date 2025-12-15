Scopriamo cosa succederà martedì 16 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 16 dicembre, Manuel chiede aiuto dopo aver trovato Jana priva di sensi e sanguinante; Curro arriva, rimane sconvolto dalla scena e corre subito a cercare un medico.
Più tardi, mentre discutono dell’accaduto, Leocadia sollecita Alonso a chiamare la Guardia Civile, ma Cruz e Lorenz si oppongono.