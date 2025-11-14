Catalogo
ANTICIPAZIONI14 novembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 15 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 15 novembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Ana Garces (Jana) in una scena de La PromessaAna Garces (Jana) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 15 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 15 novembre

Nella puntata di sabato 15 novembre, dopo un commovente incontro, Jana mostra a Ramona alcuni oggetti trovati nella camera segreta e la donna le conferma che appartenevano a sua madre, Dolores.

Quando Cruz e Petra vengono a sapere della visita, la marchesa si agita al punto da voler entrare con forza nella stanza di Jana per mandare via Ramona, ma la governante riesce a fermarla.

