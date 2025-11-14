Scopriamo cosa succederà sabato 15 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 15 novembre, dopo un commovente incontro, Jana mostra a Ramona alcuni oggetti trovati nella camera segreta e la donna le conferma che appartenevano a sua madre, Dolores.
Quando Cruz e Petra vengono a sapere della visita, la marchesa si agita al punto da voler entrare con forza nella stanza di Jana per mandare via Ramona, ma la governante riesce a fermarla.