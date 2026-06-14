Scopriamo cosa succederà lunedì 15 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 15 giugno, Cristobal costringe Lope a compiere una scelta decisiva: accettare l’incarico di nuovo lacchè oppure abbandonare La Promessa.
Nel frattempo, Manuel aspetta con impazienza una chiamata da Pedro Farre, senza sapere che Leocadia ha già risposto al telefono al suo posto, venendo così a conoscenza delle potenzialità del motore che ha progettato.
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