ANTICIPAZIONI14 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 15 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 15 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Maria in una scena de La PromessaMaria in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 15 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di lunedì 15 dicembre, Catalina cerca di arginare la rabbia di Jacobo nei confronti di Martina scusandosi con lui per averlo accusato senza prove di essere un manipolatore.

Ana ha uno scontro con Cruz in cui continua ad accusarla dell'omicidio della madre sua e di Curro, oltre che di Tomas.

