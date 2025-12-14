Scopriamo cosa succederà lunedì 15 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 15 dicembre, Catalina cerca di arginare la rabbia di Jacobo nei confronti di Martina scusandosi con lui per averlo accusato senza prove di essere un manipolatore.
Ana ha uno scontro con Cruz in cui continua ad accusarla dell'omicidio della madre sua e di Curro, oltre che di Tomas.