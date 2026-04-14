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La promessa

ANTICIPAZIONI14 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni del 15 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 15 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Joaquin Climent (Romulo Baeza), Marga Martinez (Petra Arcos), Sara Molina (Maria) in una scena de La Promessa
Joaquin Climent (Romulo Baeza), Marga Martinez (Petra Arcos), Sara Molina (Maria) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 15 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 15 aprile

Nella puntata di mercoledì 15 aprile, Curro scopre che sua madre è andata al battesimo portando con sé la pistola di Lorenzo e le corre dietro temendo il peggio. È il caos: Adriano rimane ferito ed Eugenia ha preso Andres ed è salita sulla torre, da dove minaccia di buttarsi. Curro cerca di impedirglielo, ma purtroppo la situazione diventa ancora più drammatica.

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