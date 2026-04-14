Scopriamo cosa succederà mercoledì 15 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 15 aprile

Nella puntata di mercoledì 15 aprile, Curro scopre che sua madre è andata al battesimo portando con sé la pistola di Lorenzo e le corre dietro temendo il peggio. È il caos: Adriano rimane ferito ed Eugenia ha preso Andres ed è salita sulla torre, da dove minaccia di buttarsi. Curro cerca di impedirglielo, ma purtroppo la situazione diventa ancora più drammatica.

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