La Promessa, le anticipazioni del 14 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 14 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà domenica 14 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 14 settembre
Nella puntata di domenica 14 settembre, Leocadia confessa a Catalina che anche lei era rimasta incinta da nubile e le fa coraggio. I preparativi per le nozze fervono e Cruz stabilisce che Lorenzo accompagnerà Jana all'altare.
