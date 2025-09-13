Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 14 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Cruz, interpretato da Eva Martin, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 14 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 settembre

Nella puntata di domenica 14 settembre, Leocadia confessa a Catalina che anche lei era rimasta incinta da nubile e le fa coraggio. I preparativi per le nozze fervono e Cruz stabilisce che Lorenzo accompagnerà Jana all'altare.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE