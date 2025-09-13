La forza di una donna 2, le anticipazioni del 14 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda domenica 14 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenica 14 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin, dopo aver lasciato la sua casa, trova rifugio da Suat, mentre Alp si presenta da Enver per rivelare la verità sulla sua scomparsa.
La forza di una donna 2: cosa succede il 14 settembre
Bahar cade dalle scale e viene ritrovata in condizioni critiche. Arif e Ceyda la portano d’urgenza in ospedale, dove i medici stabiliscono che solo un trapianto di midollo potrebbe salvarla.
Le condizioni della donna mostrano lievi miglioramenti, ma il bisogno di un donatore resta urgente.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
