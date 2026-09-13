Scopriamo cosa succederà lunedì 14 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 14 settembre, Curro fatica a trattenere la rabbia in seguito agli insulti del capitano.
Intanto, aumentano i sospetti di Manuel nei confronti di Enora.
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