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La promessa

ANTICIPAZIONI13 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 14 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 14 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 14 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 settembre

Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 14 settembre, Curro fatica a trattenere la rabbia in seguito agli insulti del capitano.

Intanto, aumentano i sospetti di Manuel nei confronti di Enora.

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