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La promessa

ANTICIPAZIONI12 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 13 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 13 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 13 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 13 settembre

Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa
Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 13 settembre, Martina ammette di aver scritto le lettere fingendosi Catalina per consolare Adriano e i suoi cari. La rivelazione scuote tutta la famiglia.

Intanto, Teresa affronta il suo primo giorno da governante, mentre Angela e Beltrán preparano le nozze.

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