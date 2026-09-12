Scopriamo cosa succederà domenica 13 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 13 settembre, Martina ammette di aver scritto le lettere fingendosi Catalina per consolare Adriano e i suoi cari. La rivelazione scuote tutta la famiglia.
Intanto, Teresa affronta il suo primo giorno da governante, mentre Angela e Beltrán preparano le nozze.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google