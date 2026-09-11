Scopriamo cosa succederà sabato 12 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 12 settembre, Jacobo accusa Martina di essere coinvolta nelle misteriose lettere di Catalina, ma lei nega.
Curro e Angela si ritrovano. Intanto Maria continua a essere divisa sul futuro della gravidanza, Teresa riflette sulla proposta di diventare governante mentre Adriano rifiuta l'invito alla festa del duca.
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