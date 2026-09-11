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La promessa

ANTICIPAZIONI11 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 12 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 12 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 12 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 12 settembre

Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa
Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 12 settembre, Jacobo accusa Martina di essere coinvolta nelle misteriose lettere di Catalina, ma lei nega.

Curro e Angela si ritrovano. Intanto Maria continua a essere divisa sul futuro della gravidanza, Teresa riflette sulla proposta di diventare governante mentre Adriano rifiuta l'invito alla festa del duca.

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