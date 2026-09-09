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La promessa

ANTICIPAZIONI09 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 10 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 10 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 10 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 settembre

Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 10 settembre, la verità viene a galla.

Martina ammette di aver scritto le lettere fingendosi Catalina per consolare Adriano e i suoi cari. Questa rivelazione scuote tutta la famiglia.

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