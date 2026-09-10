Scopriamo cosa succederà venerdì 11 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 11 settembre, Lorenzo continua a tormentare Curro ma lui resiste alle provocazioni.
Maria, incinta e senza prospettive, vive un momento drammatico, Pia e Samuel cercano di sostenerla. Nel frattempo, Adriano pensa solo ai figli, Enora lascia Tono, Leocadia organizza le nozze di Angela e Beltrán.
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