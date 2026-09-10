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La promessa

ANTICIPAZIONI10 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'11 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 11 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 11 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 settembre

Andrea Del Rio (Teresa) in una scena de La Promessa
Andrea Del Rio (Teresa) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 11 settembre, Lorenzo continua a tormentare Curro ma lui resiste alle provocazioni.

Maria, incinta e senza prospettive, vive un momento drammatico, Pia e Samuel cercano di sostenerla. Nel frattempo, Adriano pensa solo ai figli, Enora lascia Tono, Leocadia organizza le nozze di Angela e Beltrán.

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