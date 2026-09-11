Scopriamo cosa succederà sabato 12 settembre, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 12 settembre in prima serata, Jacobo sospetta che Martina sia coinvolta nelle misteriose lettere di Catalina, ma lei nega ogni responsabilità.
Intanto, Curro e Angela si ritrovano, mentre Maria è ancora combattuta sulla gravidanza. Teresa valuta la proposta di diventare governante.
Leocadia vuole allontanare Curro da La Promessa dopo le nozze di Angela con Beltrán. Jacobo decide di raccontare ad Adriano ciò che ha scoperto sulle misteriose lettere di Catalina. Martina ammette di aver scritto le lettere fingendosi Catalina per consolare Adriano e i suoi cari.
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