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La promessa

ANTICIPAZIONI13 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 14 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 14 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Arturo Sancho (Manuel) e Álvaro Quintana (Tono) in una scena de La Promessa.
Arturo Sancho (Manuel) e Álvaro Quintana (Tono) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà giovedì 14 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 maggio

Nella puntata di martedì 12 maggio, Manuel legge la lettera di sua madre, ma poi la brucia raccontando una bugia al padre.

Alonso riesce a convincerlo ad andare alla festa e lì conosce Enora Mendez. Vera accetta di aiutare Lope a infiltrarsi nella casa della sua famiglia. Pia si inventa una scusa con Leocadia per convincerla a lasciare assentare Lope dalla tenuta per qualche giorno.

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