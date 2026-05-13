Scopriamo cosa succederà giovedì 14 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 12 maggio, Manuel legge la lettera di sua madre, ma poi la brucia raccontando una bugia al padre.
Alonso riesce a convincerlo ad andare alla festa e lì conosce Enora Mendez. Vera accetta di aiutare Lope a infiltrarsi nella casa della sua famiglia. Pia si inventa una scusa con Leocadia per convincerla a lasciare assentare Lope dalla tenuta per qualche giorno.