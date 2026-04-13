Scopriamo cosa succederà martedì 14 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 14 aprile, Jacobo nega a Martina di avere un accordo con Lisandro. Pia confida a Curro di aver fatto una scoperta sulla morte di sua sorella.
Catalina si allarma nel trovare Eugenia da sola con i suoi figli e chiede a Curro di tenerla lontana da loro. Curro rassicura sua madre, mentre Leocadia continua a manipolarla.