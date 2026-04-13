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La promessa

ANTICIPAZIONI13 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni del 14 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 14 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Javier Mora (Lisandro) e Guillermo Serrano (Lorenzo) in una scena di La PromessaJavier Mora (Lisandro) e Guillermo Serrano (Lorenzo) in una scena di La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 14 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 aprile

Nella puntata di martedì 14 aprile, Jacobo nega a Martina di avere un accordo con Lisandro. Pia confida a Curro di aver fatto una scoperta sulla morte di sua sorella.

Catalina si allarma nel trovare Eugenia da sola con i suoi figli e chiede a Curro di tenerla lontana da loro. Curro rassicura sua madre, mentre Leocadia continua a manipolarla.

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