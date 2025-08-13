La promessa, le anticipazioni del 14 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 14 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di giovedì 14 agosto, Cruz esorta Manuel a fissare la festa della proposta di matrimonio e a inventare per Jana un retroscena utile a evitare i pettegolezzi della nobiltà, e si offre di convincerla.
La Promessa, le anticipazioni del 14 agosto
Julia sa che niente le ridarà Paco, tantomeno il risarcimento in denaro o il matrimonio imposto dal fratello a Curro. Ma Lorenzo, le dice di badare sodo.
Petra annuncia l'arrivo a sorpresa del Duca de Carril, padre di Vera; la ragazza teme di farsi vedere in uniforme da cameriera, ma le cuoche e Lope la tranquillizzano.
