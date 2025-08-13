Mediaset Infinity logo
La promessa
ANTICIPAZIONI
13 agosto 2025

La promessa, le anticipazioni del 14 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 14 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Una scena de La promessa
Una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di giovedì 14 agosto, Cruz esorta Manuel a fissare la festa della proposta di matrimonio e a inventare per Jana un retroscena utile a evitare i pettegolezzi della nobiltà, e si offre di convincerla.

La Promessa, le anticipazioni del 14 agosto

Julia sa che niente le ridarà Paco, tantomeno il risarcimento in denaro o il matrimonio imposto dal fratello a Curro. Ma Lorenzo, le dice di badare sodo.

Petra annuncia l'arrivo a sorpresa del Duca de Carril, padre di Vera; la ragazza teme di farsi vedere in uniforme da cameriera, ma le cuoche e Lope la tranquillizzano.

